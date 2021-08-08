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​Россия осталась без золота Олимпиды в художественной гимнастике впервые за 25 лет

Российские гимнастки стали вторыми в групповом многоборье на ОИ-2020

​Россия осталась без золота Олимпиды в художественной гимнастике впервые за 25 лет
Фото: is.ru

Российская команда гимнасток завоевала серебро на Олимпиаде в Токио с итоговым результатом 90,700 баллов. Так, первой в художественной гимнастике стала Болгария (92,100), третьей - Италия (87,700), сообщает ТАСС Спорт.

Российскую команду представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова. В групповом многоборье они суммарно набрали 90,400 баллов. Позже спортсменкам удалось отсудить еще 0,300. Российская команда гимнасток за время соревнований подавала протест: четыре - в индивидуальном зачете, два - в групповом. Только два протест были удовлетворены.


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Сегодня в 10:57, просмотров: 456, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:55
Жаль, что два «золота», гарантированные на 99% «уплыли из под носа» из-за предвзятого судейства. В результате мы пропустили вперёд в медальном зачете Великобританию, имеющую всего на два «золота» больше. В итоге мы опустились на ступеньку ниже с четвёртого места и стали пятыми.Однако, 25 лет нахождения на вершине художественной гимнастики видимо сыграло определенную роль. Но не критично. Все равно они для нас ПОБЕДИТЕЛИ. С другой стороны в Токио было разыграно 335 комплектов наград, то есть почти 1000 медалей разного достоинства и наши 71 медаль в общем зачете смотрятся достойно. Всё-таки третье место по этому показателю наше, после США и Китая. Удивительно, как деградировала Германия. В своё время ГДР была лидером в Олимпийских соревнований. А после объединения с Западной Германией восточные немцы сникли. Правда злые языки говорят, что ГДРовские спортсмены увлекались допингом. Но это лишь домыслы. Но в то время МОК и многие Федерации были под контролем блока соцстран, проводивших единую политику в области спорта. Поэтому такого допингового скандала, как произошло с российской командой по легкой атлетике, не могло быть по определению. Хотя разрозненность наших бывших союзных республик идёт на руку нашим конкурентам в спорте. Они уже все выжали против нас из допинга. Не получилась сломать. Олимпийская сборная России продолжала доминировать и в Токио и вполне могла составить конкуренцию Японии. Тогда «спортивная западная закулиса» пошла на прямое вмешательство в судейство, напрягла судей на прямое подсуживание нашим конкурентам. Что и произошло, в частности, в художественной гимнастике, да и в других видах спорта. Ведь многие из тех 27 серебряных медалей наших спортсменов могли легко конвертироваться в «золото» при объективном судействе. Позор МОК! Позор судьям! Баха в отставку! Требуется «разбор полетом» и наказание виновных судей.

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