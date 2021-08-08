Российские гимнастки стали вторыми в групповом многоборье на ОИ-2020

Российская команда гимнасток завоевала серебро на Олимпиаде в Токио с итоговым результатом 90,700 баллов. Так, первой в художественной гимнастике стала Болгария (92,100), третьей - Италия (87,700), сообщает ТАСС Спорт.

Российскую команду представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова. В групповом многоборье они суммарно набрали 90,400 баллов. Позже спортсменкам удалось отсудить еще 0,300. Российская команда гимнасток за время соревнований подавала протест: четыре - в индивидуальном зачете, два - в групповом. Только два протест были удовлетворены.