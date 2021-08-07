Рабочий класс — ведущая политическая сила в России, считает Владимир Путин

Ведущей политической силой в России является рабочий класс, считает президент страны Владимир Путин. Такое заявление глава государства сделал в Башкирии во время встречи с работниками завода «Цемикс».

«У нас давно это повелось, все время говорили, что рабочий класс у нас — ведущая политическая сила. Это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть», — заявил лидер, видеозапись его выступления размещена на сайте Кремля.

Рабочие профессии трансформируются, также заметил глава государства — есть тенденция к их усложнению, обусловленная появлением и развитием феры искусственного интеллекта и беспилотной техники. При этом работа, становясь сложной, становится и более интересной, обнадежил Путин.