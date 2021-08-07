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​Автор песни «Я в моменте» удалил ее из интернета и записал новую

Эльдар Джарахов записал новую версию хита «Я в моменте» и удалил старую

​Автор песни «Я в моменте» удалил ее из интернета и записал новую
Фото: InterMedia

Трепещи, интернет: новая версия хита «Я в моменте» появилась в Сети — Эльдар Джарахов записал ее с певицей Mary Gu. Об этом сообщает InterMedia: ранее агентство писало, что артист так обиделся на хейт в интернете, что пообещал удалить свой мегахит со всех площадок.

«Я услышал вас, ребята… Вы хотели — вы получили… Буквально через пару дней песня исчезнет со всех цифровых площадок», — написал он недавно в своем инстаграме.

Отметим, что именно в инстаграме песня стала особенно популярной: ее публиковали в сторис настолько часто, что пользователи начали шутить, требуя, чтобы песню сделали недоступной в их регионе.


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Сегодня в 10:15, просмотров: 313, комментариев: 0
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