Эльдар Джарахов записал новую версию хита «Я в моменте» и удалил старую

Трепещи, интернет: новая версия хита «Я в моменте» появилась в Сети — Эльдар Джарахов записал ее с певицей Mary Gu. Об этом сообщает InterMedia: ранее агентство писало, что артист так обиделся на хейт в интернете, что пообещал удалить свой мегахит со всех площадок.

«Я услышал вас, ребята… Вы хотели — вы получили… Буквально через пару дней песня исчезнет со всех цифровых площадок», — написал он недавно в своем инстаграме.

Отметим, что именно в инстаграме песня стала особенно популярной: ее публиковали в сторис настолько часто, что пользователи начали шутить, требуя, чтобы песню сделали недоступной в их регионе.