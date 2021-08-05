Российские волейболисты вышли в финал Олимпиады, обыграв команду Бразилии со счетом 3:1. В ближайшее время определится соперник нашей сборной – за место в финале олимпийского турнира будут бороться Франция и Аргентина. Битва за «золото» состоится в субботу, 7 августа.

На пути к финалу россияне обыграли сборные Канады, Аргентины, США, Бразилии и Туниса. За весь турнир они проиграли только Франции.

Напомним, в составе сборной России двое представителей югорской школы – Артем Вольвич и Игорь Кобзарь.

Югорчане принесли уже два «золота» в копилку олимпийской сборной страны. Олимпийскими чемпионами стали атлеты из Нижневартовска – тхэквондист Максим Храмцов и боксер Альберт Батыргазиев.