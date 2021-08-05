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​Откуда дым и когда он уйдет: пруф от специалиста

Сургут пробудет в дыму якутских пожаров до конца недели

​Откуда дым и когда он уйдет: пруф от специалиста
Фото: siapress.ru

Дым от пожаров в Якутии накрывает Урал – в дыму Ямал и часть Югры. Произошло это из-за нестандартного атмосферного явления. Смог рассеется только тогда, когда атмосферные потоки вернутся к нормальному формированию.

«Обычно у нас в атмосфере западных перенос – воздушные массы переносятся с запада на восток. Но сейчас высотные потоки так сформировались, что тяга идет с востока. Площадь задымленности очень большая, до Ханты-Мансийска осталось совсем немного. В данный момент, по прогнозу ситуация такова, что сегодня, завтра и часть дня послезавтра дымка не рассеется. Потом есть надежда, что потоки сменят направление», - объяснил корреспонденту siapress.ru специалист отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС.

Стоит отметить, что дымка плохо влияет на здоровье, особенно аллергиков и астматиков. Поэтому от долгих прогулок стоит отказаться.

Кроме того, смог уже скорректировал работу аэропорта Нового Уренгоя – из-за плохой видимости не смогли вылететь несколько рейсов. Аэропорт Сургута пока работает в штатном режиме. Однако рейсы в Новый Уренгой и Ноябрьск не могут отправится из Сургута в пункт назначения – вылет задерживается, по данным онлайн-табло, на пару часов.


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Сегодня в 12:02, просмотров: 1145, комментариев: 5
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:12
Специалист по чему или какой науки отвечал редакции?!
Кандидат всевозможно околонаучных наук?
Ева Рудион Альберт Леонов
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Сегодня в 13:44
Альберт, специалист отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС.
Но вам нужен другой специалист, судя по всему.
Альберт Леонов Ева Рудион
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Сегодня в 13:49
Так и писать надо, кто отвечал на вопросы редакции. В шапке или внизу. Должны люди знать что не с потолка взят прогноз..
Ева Рудион Альберт Леонов
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Сегодня в 15:15
В тексте написано. Я же не виновата, что вы читаете "шапку и низ"
Аванес
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Сегодня в 15:47
А имени и фамилии у "специалиста" нет? В тексте можно было указать, или написать, что захотел остаться анонимным...и что за "пруф"? молодёжи хотите понравиться? Так и с точки значения этого слэнга, тоже ни к селу, ни к городу.
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