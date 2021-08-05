Сургут пробудет в дыму якутских пожаров до конца недели

Дым от пожаров в Якутии накрывает Урал – в дыму Ямал и часть Югры. Произошло это из-за нестандартного атмосферного явления. Смог рассеется только тогда, когда атмосферные потоки вернутся к нормальному формированию.

«Обычно у нас в атмосфере западных перенос – воздушные массы переносятся с запада на восток. Но сейчас высотные потоки так сформировались, что тяга идет с востока. Площадь задымленности очень большая, до Ханты-Мансийска осталось совсем немного. В данный момент, по прогнозу ситуация такова, что сегодня, завтра и часть дня послезавтра дымка не рассеется. Потом есть надежда, что потоки сменят направление», - объяснил корреспонденту siapress.ru специалист отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС.

Стоит отметить, что дымка плохо влияет на здоровье, особенно аллергиков и астматиков. Поэтому от долгих прогулок стоит отказаться.

Кроме того, смог уже скорректировал работу аэропорта Нового Уренгоя – из-за плохой видимости не смогли вылететь несколько рейсов. Аэропорт Сургута пока работает в штатном режиме. Однако рейсы в Новый Уренгой и Ноябрьск не могут отправится из Сургута в пункт назначения – вылет задерживается, по данным онлайн-табло, на пару часов.