Рекорд сургутского силача Максима Гамецкого побит. Сделал это красноярский атлет Иннокентий Веселов – он отбуксировал 65-тонный Boeing 737-800 за 45 секунд почти на 18 метров. Рекорд фиксировал президент Федерации силового экстрима Василий Грищенко. Об этом сообщает «АиФ – Красноярск».

«Было круто, очень интересные ощущения, когда в начале тяжелый съем с места и быстрый финиш в конце. Можно было бы и в ангар затянуть – было бы эффектно. Думаю, что можно еще увеличивать нагрузку. В следующий раз попробовать самолет потяжелее», – приводит издание слова спортсмена.

Напомним, что Максим Гамецкий 9 июня поставил рекорд в трек-пуле. Он смог сдвинуть 40-тонный Boeing 737-500 на 15 метров за 39 секунд.