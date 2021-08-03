Российские волейболисты поборются за выход в финал Олимпиады с Бразилией

Сборная России по волейболу вышла в полуфинал Олимпийских игр, обыграв национальную команду Канады со счётом 3:0. В битве за место в финале им предстоит победить сборную Бразилии, выигравшую у Японии.

На олимпийском турнире в Токио россияне и бразильцы уже встречались – на групповом этапе подопечные Туомаса Саммелвуо одержали победу со счетом 3:0.

Полуфиналы мужского волейбольного турнира на Олимпиаде состоятся 5 августа, финал - 7 августа.

Напомним, в сборную России по волейболу входят двое воспитанников югорской школы – Артем Вольвич и Игорь Кобзарь.