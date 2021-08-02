В предстоящих выборах планируют принять участие только 22% россиян

За 17 лет число россиян, готовых принять участие в выборах, снизилось более чем в два раза. По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 2021 году об участии в выборах заявили только 22% россиян, в 2004 таких было 55%. Об этом сообщает РБК. Вместе с тем сократилось число участников избирательных кампаний с 8 до 6%. В митингах и пикетах количество участников снизилось с 5 до 3%.

В опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян посредством телефонного интервью. При этом учитывались вероятность отбора и социально-демографические параметры.

Большинство респондентов объясняли отказ от участия в выборах отсутствием свободного времени (28%). Пятая часть опрошенных убеждена, что политикой должны заниматься только профессионалы. Почти столько же (19%) объясняют пассивность доверием президенту страны. Число тех, кто считает, что их участие ничего не изменит достигло минимума с 2007 года. Тогда это было главной причиной отказа: такое мнение было у трети опрошенных, сейчас – у 16%.

Совсем не интересуются политикой около 15% россиян. Еще 10% не доверяют существующим общественным организациям и политическим партиям.

Ранее стало известно, что сургутское отделение партии КПРФ объявило о бойкотировании выборов в городскую думу, называя их нелегитимными. Что по этому поводу считает политический обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов читайте здесь.