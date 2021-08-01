В центральных районах ХМАО ожидается опасная погода

В ночь на понедельник, 1 августа, местами в центральных районах Югры ожидается опасная погода: сильный дождь и гроза. На остальной территории округа ожидается небольшой дождь и туман. Предупреждение о неблагоприятной погоде опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Температура воздуха днем в понедельник составит +20,+25 °С, местами до +15 °С. Дождливо будет до середины недели. Во вторник местами ветер усилиться до 14 метров в секунду.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в понедельник ожидается гроза, ветер скоростью до девяти метров в секунду. Днем воздух прогреется до +18°С.