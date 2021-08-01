Автомобилисты встали в гигантскую пробку из-за ремонта подъездов к Югорскому мосту

Автомобилисты встали в огромную пробку в районе Югорского моста на трассе, ведущей из Нефтеюганска в Сургут. О заторе югорчане сообщают в социальных сетях.

«Для всех водителей, кто собрался ехать из Нефтеюганска в Сургут, будьте готовы к пробочке», - сообщила подписчица паблика «Это Юганск, Детка» во «ВКонтакте» и опубликовала видео.

Накануне сообщали о заторе в обратном направлении.

Напомним, ремонтные работы на подъездах к Югорскому мосту продлятся до октября. В этот период на данном участке организовано реверсивное движение.