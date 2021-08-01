В Урае ввели режим обязательной самоизоляции

С 31 августа по 15 августа в Урае устанавливается режим обязательной самоизоляции для граждан. Исключение предусмотрено только для тех, кто поставил прививку от коронавируса. Соответствующее постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова, передает департамент общественных и внешних связей

«Гражданам можно покидать место жительства в случае обращения за медицинской помощью, следования к месту работы, оказания помощи близким родственникам старше 60 лет, а также посещение других объектов, перечисленных в документе», - говорится в постановлении.

До 15 августа в городе устанавливается запрет на деятельность кинотеатров, фитнес-клубов, организации общественного питания будут работать с 6.00 до 20.00 часов. «Допускаются круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях; круглосуточное предоставление услуг общественного питания в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях; круглосуточная доставка заказов», - уточняется в документе.

Этим же постановлением режим обязательной самоизоляции продлен до 9 августа для жителей Югорска и Советского.

Решение приняты из-за ухудшения ковид-ситуации в регионе.