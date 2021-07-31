Население России перестает планировать поездки заранее

Количество россиян, заранее планирующих поездки, в том числе в отпуск, тает: в этом году от долгосрочного планирований отказалось на 16 процентов больше отпускников, чем в прошлом году. Данные опубликовал сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

При этом растет популярность бронирования билетов в день поездки: в самый последний момент в этом году билеты на самолет покупают на 35 процентов больше людей, чем в 2019 году (2020-й в силу специфики пандемийного года исследователи решили не брать), на поезд — на 60 процентов.

Чаще всего такие пассажиры отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Екатеринбурга. При этом чаще всего они отправляются все в те же Москву, Санкт-Петербург, Сочи, а также в Симферополь и Краснодар.