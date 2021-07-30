В Новом Уренгое задержали мужчину, который на себя оформил доставку наркотиков почтой

В Новом Уренгое (ЯНАО) вахтовик попался с подозрительной посылкой сотрудникам таможни. Как оказалось, мужчина заказал себе из Европы запрещенку.

«При вскрытии международного почтового отправления таможенники обнаружили каннабис (марихуана), массой 4,6 грамма и гашиш (анаша, смола каннабиса) массой 10 граммов, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен», – сообщает Тюменская таможня.

Было установлено, что злоумышленник вступил в сговор с зарубежными наркодилерами и оформил доставку из Италии для себя. На товар мужчина потратил 11 тысяч рублей.

«По факту контрабанды наркотических средств обвиняемый осужден по части 2 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров» на три года условно», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.