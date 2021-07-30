В Югре заведующая детсада пойдет под суд за растрату двух миллионов из бюджета

В Нягани заведующая детским садом № 3 «Теремок» обвиняется в растрате двух миллионов рублей. Уголовное дело, возбужденное в отношении женщины, с обвинительным заключением прокуратуры передано в суд.

Во время следствия установлено, что заведующая действовала с двумя коллегами-подельницами. Женщины тратили деньги, выделенные из бюджета на нужды муниципального учреждения, на себя. За два года, с октября 2017 года по сентябрь 2019 года, расхитительницы бюджета купили себе сотовые телефоны, пылесосы и другие нужные вещи.

«По представленным фиктивным бухгалтерским документам деньги якобы расходовались на запланированные цели. В общей сложности злоумышленниками совершена растрата денежных средств в сумме более двух миллионов рублей», - рассказали в пресс-службе прокуратуры округа.

Бывшей заведующей грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, прокуратура подала иск о возмещении материального вреда бюджету.