К 2024 году в Тюменской области внедрят 38 цифровых проектов

К 2024 году в Тюменской области в рамках проекта региональной стратегии цифрового развития предлагается реализовать в общей сложности 38 федеральных и региональных проектов в самых разных сферах. Об этом на заседании региональной комиссии по цифровому развитию, которое провел вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, доложила директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич.

В сфере транспорта планируется внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающее автоматизацию процессов управления дорожным движением и парковочным пространством Тюменской области. В сфере образования – обеспечение школьникам бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и обеспечение автоматизированной проверки заданий. В сфере здравоохранения – внедрение телемедицинских технологий и систем поддержки принятия врачебных решений. И это – только часть планов.

«Цифровая трансформация – не самоцель и не дань моде. Наша важнейшая общая задача – добиться реального повышения качества жизни людей, используя современные информационные технологии. При этом важно не забывать о тех наших земляках, которые не пользуются электронными сервисами. Привычные и удобные для них форматы услуг необходимо сохранить», – подчеркнул Сергей Сарычев.