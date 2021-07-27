Тюменцев и туристов приглашают на пешеходную экскурсию к железнодорожному вокзалу

В пятницу, 30 июля, состоится пешеходная экскурсия «Стальные врата Сибири». Мероприятие подготовили участники социокультурного проекта «Гиды 55+», сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Участники экскурсии узнают, как Транссиб пришел в Тюмень, а также познакомятся с достопримечательностями железнодорожной станции. «Мы обошли столько великолепных, насыщенных историей мест, однако до сих пор не познакомились с вокзалом. Это важно, ведь именно отсюда начинается Тюмень. И наши экскурсоводы 55+ расскажут, что история городской станции может быть не только познавательной, но и интересной», — комментируют координаторы.

Экскурсия стартует в 11:00 у остановки на площади ж/д вокзала (ул. Привокзальная, 22).

Организаторы проекта просят остаться дома и не рисковать здоровьем граждан старше 65 лет.

Напомним, что проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений развития активного долголетия и повышения качества жизни.