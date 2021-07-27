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​В Тюменской области с 28 июля вводят новые ковид-ограничения

Ковид закрыл игровые комнаты и фудкорты в ТЦ и ограничил работу общепита в Тюменской области

​В Тюменской области с 28 июля вводят новые ковид-ограничения
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области с 28 июля вводятся дополнительные ограничения в связи с COVID-19. Необходимые изменения внесены в постановление регионального правительства № 120-п «О введении режима повышенной готовности».

Ограничения будут действовать до 11 августа, передает пресс-служба главы региона.

«Мы просим с вниманием отнестись к ситуации. Соблюдайте масочный режим, не посещайте торговые точки с массовым скоплением людей, ограничьте семейные мероприятия. Эти меры и массовая вакцинация позволят нам снизить распространение COVID-19», – обратилась к жителям области заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

С 28 июля по 11 августа запрещается:
– оказание услуг общественного питания в период с 24:00 до 6:00. Ограничения времени оказания услуг общественного питания не распространяются на предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность по обслуживанию пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях, автомобильных дорогах;
– деятельность расположенных на территории торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых комплексов детских игровых комнат, детских развлекательных центров;
– деятельность расположенных на территории торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых комплексов объектов общественного питания, за исключением объектов общепита, осуществляющих деятельность по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции питания и розничную продажу продукции питания без потребления указанной продукции в зале предприятия общепита.

Ранее в регионе введено частичное ограничение на оказание плановой медицинской помощи до 14 августа.


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Сегодня в 19:41, просмотров: 188, комментариев: 0
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