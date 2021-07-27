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​Мошенники зарабатывают на любителях крупных выигрышей в мессенджерах

Эксперты рассказали о новом способе обмана в мессенджерах

​Мошенники зарабатывают на любителях крупных выигрышей в мессенджерах
Фото: Pexels

Эксперты Сбербанка выявили новый способ мошенничества через мессенджеры. Злоумышленники объявляют розыгрыш крупных денежных призов и с помощью нехитрых уловок похищают деньги пользователей, пишет РИА «Новости».

Мошенники объявляют «акцию мессенджеров». Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов. Участникам предлагают выбрать любой мессенджер, после чего сайт выдает размер приза — от 10 до 5000 долларов. Затем жертве сообщают, что она попала в топ-100 пользователей соцсети и может получит ещё пять денежных призов. Итоговая сумма «выигрыша», как правило, составляет несколько тысяч долларов. Но, чтобы получить их, надо внести комиссию за конвертацию валюты в рубли. Для оплаты «сбора» просят ввести номер карты, имя владельца, срок действия и трехзначный код с оборотной стороны, а потом подтвердить операцию кодом из смс-сообщения. Таким образом, мошенники хотят не только выманить комиссию, но и получить возможность похитить все деньги со счёта жертвы.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов порекомендовал россиянам тщательно проверять информацию о конкурсах: «Если для участия в конкурсе необходимо оплатить «комиссию» или «взнос», делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники. Помните, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически. Более того, если речь идёт о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор».

Стоит отметить, что число онлайн-мошенничеств в России растет год от года. Только за шесть месяцев 2021-го мошенники украли у сургутян почти 70 миллионов.


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Сегодня в 11:26, просмотров: 121, комментариев: 0
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