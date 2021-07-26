В состав совета по улучшению инвестклимата Тюменской области вошли представители ТАЛК

Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области расширяется – в состав войдут представители АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» (ТАЛК). Решение принято на онлайн-заседании регионального правительства, передает пресс-служба главы региона.

«Включение в состав областного совета по улучшению инвестиционного климата представителей крупных региональных институтов развития поможет органам власти и предпринимательскому сообществу более эффективно использовать меры государственной поддержки бизнеса. Благодаря диалогу с предпринимательским сообществом и крупными региональными компаниями, это позволит также внедрять лучшие региональные практики содействия развитию конкуренции», – подчеркнул Александр Моор.

Сегодня АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» лидирует на региональном рынке лизинговых услуг и успешно реализует программы финансирования малого и среднего агробизнеса. Кроме того, при непосредственном участии компании продолжается работа по техническому перевооружению сельхозпредприятий.