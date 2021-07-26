СМИ: Певица МакSим вышла из комы

Певица МакSим вышла из комы и находится в сознание. Медики оценивают состояние 38-летней женщины как стабильно тяжелое. В данный момент она переведена на ВИВЛ — вспомогательную вентиляцию легких. Артистке предстоит несколько месяцев лечения. Об этом со ссылкой на источники в больнице сообщает «СтарХит».

Уточняется, что МакSим находится в ясном сознании, но пока общается жестами и знаками.

Певицу госпитализировали с обширным поражением легких в середине июня, а в конце месяца ввели в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на организм. Две недели назад сообщалось, что состояние МакSим улучшилось. После этого появлялись самые разные данные о ее здоровье.

Стоит отметить, что официальные представители артистки информацию о ее выходе из комы не подтвердили.