Тюменцы стали реже умирать на работе из-за несчастных случаев

В 2020 году в Тюменской области на восемь процентов сократилась численность пострадавших на производстве и на 21 процент – численность пострадавших со смертельным исходом. В первом полугодии 2021-го общая численность пострадавших на производстве также снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14 процентов. Такие данные были озвучена на межведомственном совещании при заместителе генерального прокурора РФ по теме состояния законности в сфере охраны труда и профилактики производственного травматизма в Уральском федеральном округе.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, прокурор Тюменской области Владислав Московских, руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Александр Кубляков, председатель ТМООП «Тюменский облсовпроф» Михаил Кивацкий, а также руководители других федеральных и региональных органов власти.

«Сокращение травматизма и уровня смертности по причинам несчастных случаев на производстве является одной из важнейших составляющих концепции демографической политики. В Тюменской области уделяется приоритетное внимание созданию безопасных условий труда на рабочих местах», — отметил Вячеслав Вахрин.

В регионе увеличивается численность обученных по охране труда, проводятся мероприятия по специальной оценке условий труда, реализуются превентивные меры по снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Все это позволят ежегодно сокращать количество несчастных случаев на производстве.

Основными причинами несчастных случаев на производстве являются неудовлетворительная организация производства работ, нарушение требований безопасности, а также недостатки в обучении работников охране труда.