В больницу Нижнетавдинского района поставили два новых аппарата ИВЛ

В областную больницу №15 Нижнетавдинского района поступили еще два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Поставка современного оборудования в медицинские учреждения Тюменской области ведется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

«Аппаратов ИВЛ в Областной больнице №15 в данный момент шесть — вместе с теми двумя, которые поступили недавно. И это количество полностью закрывает необходимую потребность в искусственной вентиляции легких. Новая техника — экспертного класса, мобильная, простая в эксплуатации и подходящая для пациентов любого веса и возраста, вплоть до новорожденных младенцев. Пользоваться ею — одно удовольствие. В год реанимационное отделение Нижнетавдинской больницы принимает свыше 400 пациентов. И примерно сотне из них требуется искусственная вентиляция легких», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Сотрудники медучреждения отметили, что наличие аппаратов ИВЛ в сельских больницах особенно важно, потому что зачастую штат в них не укомплектован так, как в городских. Например, в больнице №15 один анестезиолог-реаниматолог. «Поэтому так важно иметь необходимое количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Пока я спешу в больницу, медсестры подключают пациента к ИВЛ, и он дышит искусственно, если не может сам», — объяснила анестезиолог-реаниматолог ОБ №15 Флера Фатыхова.