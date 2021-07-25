Следить за всем ходом Олимпиады в Токио будут только 23% россиян

Россияне стали меньше интересоваться Олимпийскими играми. Так, по данным сервиса SuperJob, за спортивными успехами отечественных спортсменов в обязательном порядке будут следить только 23% опрошенных. Каждый второй респондент этого делать не собирается.

Причем самый низкий интерес наблюдается среди молодежи до 24 лет (только 17% хотят посмотреть Олимпиаду), а вот среди соотечественников старше 45 фиксируется большая активность – 24% участника исследования заявили о своем желании следить за ходом состязаний.

Если смотреть на полову принадлежность, то каждый четвертый мужчина собирается обязательно следить за выступлением сборной России, а среди женщин – лишь 21%.

«В целом интерес к выступлениям сборной России на Олимпийских играх в этом году невысок. Если успехи сборной России на Олимпийских играх-2012 в Лондоне в той или иной степени интересовали 74% россиян, в Рио-де-Жанейро в 2016 году — 64%, в Сочи в 2014 году — рекордные 76%, то сейчас — только 50%», – пишет SuperJob.