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У россиян снижается интерес к Олимпийским играм

Следить за всем ходом Олимпиады в Токио будут только 23% россиян

У россиян снижается интерес к Олимпийским играм
фото: pixabay.com

Россияне стали меньше интересоваться Олимпийскими играми. Так, по данным сервиса SuperJob, за спортивными успехами отечественных спортсменов в обязательном порядке будут следить только 23% опрошенных. Каждый второй респондент этого делать не собирается.

Причем самый низкий интерес наблюдается среди молодежи до 24 лет (только 17% хотят посмотреть Олимпиаду), а вот среди соотечественников старше 45 фиксируется большая активность – 24% участника исследования заявили о своем желании следить за ходом состязаний.

Если смотреть на полову принадлежность, то каждый четвертый мужчина собирается обязательно следить за выступлением сборной России, а среди женщин – лишь 21%.

«В целом интерес к выступлениям сборной России на Олимпийских играх в этом году невысок. Если успехи сборной России на Олимпийских играх-2012 в Лондоне в той или иной степени интересовали 74% россиян, в Рио-де-Жанейро в 2016 году — 64%, в Сочи в 2014 году — рекордные 76%, то сейчас — только 50%», – пишет SuperJob.


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25 июля в 12:43, просмотров: 2012, комментариев: 8
Комментарии:
sst
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25 июля в 18:13
какая к черту олимпиада...погрязли в допинге....пандемия...пустой холодильник...
Швондер.
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25 июля в 18:36
Иди купи корм нищеброд
Alkonowa1ow
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25 июля в 18:43
Все спортивные соревнования сейчас это коммерческий проект. И Олимпиада в том числе. Тем более, что спорт высших достижений зиждется на деньгах и допинге. Вернее на умении выводить допинг из организма, чтобы пройти тест перед соревнованиями. Поэтому эти соревнования интересны прежде всего специалистам, самим спортсменам и их родственникам. А обывателям интереса особого к ОИ нет. А предпринятая западом компания против России из-за якобы допингового скандала, имеющая политический заказ, ещё больше отторгнута болельщиков от олимпийского движения. Главное, что к спорту допинговый скандал имеет мало отношения. Лишение флага и гимна окончательно оттолкнула обывателя от ОИ в Токио. Разумно было бы конечно вообще объявить бойкот Олимпиаде в Токио. Но ради спортсменов ОКР решил принять участие и поехать в Токио под олимпийским флагом и музыкой Чайковского вместо гимна. Вот и пусть соревнуются спортсмены под олимпийским флагом и музыкой Чайковского. А мы лучше посмотрим наш футбол в РФПЛ (РОССИЙСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ «ПЕШЕХОДНОЙ» ЛИГЕ). Там новости горячие: главным тренером сборной РФ по футболе назначен Валера Карпин. Дзюба уже десять лет «на ножах» с Валерой Карпиным, потому как он его выгнал в своё время из «Спартака», отдав в аренду другому клубу. Сегодня интрига с КБ. Новый тренер «Спартаке» Руй Виториа начал с проигрыша Слуцкому. «Рубин-Спартак»-1:0. Осенью отбор на ЧМ В Катаре. Олимпийской сборной по футболу у РФ нет. Так как давно решено сосредоточиться на ЧЕ и ЧМ по футболе. Но и там облом. Так чего же там тогда смотреть? Гандбол? Так Трефилов уже не Главный тренер женской сборной по гандболу. «Последний из могикан» ушёл на пике славы. Тоже самое по остальным дисциплинам Олимпиады. Посмотрим, как будет идти медальная гонка в командном зачете. Даже трудно выделить узнаваемых лидеров по отдельным олимпийским дисциплинам. Олимпиада в Токио должна привлечь прежде всего детей и подростков. Чтобы они загорелись идеей пойти в спортивные залы и на спортплощадки, чтобы массовый спорт ожил у нас, чтобы выросло новое бесдопинговое поколение «героев спорта», выступающих на новых Олимпиадах под флагом РФ. Вот главная цель нынешних олимпийских игр в Токио. А не успехи отдельных спортсменов «без роду и племени».
Будулай Алмазов Alkonowa1ow
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25 июля в 19:03
Допинг там, где высока цена вопроса- гонорар. Вот если ограничиться областными и всероссийскими соревнованиями с символической оплатой. А реальную зарплату спортсмены пускай у станка зарабатывают. В общем, мастера спорта и в любительском спорте были вполне настоящими. А то сейчас спортсмены здоровьем жертвуют и потому хотят денег чемоданами, а шахтеры, по сравнению с ними, получается, лечебной гимнастикой занимаются.
Alkonowa1ow Будулай Алмазов
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25 июля в 19:31
Поэтому и нет интереса. Этот спортсмен, кто он по профессии? Шахтёр, металлург, нефтяник или лесоруб? Он даже не «подснежник», прикрытый под эти профессии. Это тот человек, который профессионально с малых лет готовится к Олимпиадам, ЧЕ и ЧМ. Это «пехотинцы» большой армии профессиональных спортсменов, для которых главное «срубить бабло» и обеспечить своё безбедное будущее. Ну а бонусом для таких «профи» от спорта является государственная награда и место в Государственной Думе.
kosha
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25 июля в 20:48
На состояние физического здоровья народных масс все эти состязания никакого значения не имеют , кроме напрасной траты средств .
Александр Наумов
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26 июля в 08:14
какая олимпиада. это с белыми флагами. не знаю и знать не желаю предателей России.
Будулай Алмазов Александр Наумов
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26 июля в 11:27
А где предательство? Спортсмены присягу не дают. Они честно рубятся за шкурные интересы. В сборную страны стремятся попасть только если это послужит их раскрутке и прибавит стоимости контракта. Страна дала им возможность раскрыться как спортсменам. А дальше они уже работают на свой карман. Да и, по большому счету, спорт выполнил свою задачу- выяснил физические возможности нормального человека. Дальше рекорды идут на сантиметры и основные усилия сосредоточены на допинге. Его можно называть как угодно, хоть витаминами, хоть восстановителями, но если если Третьяк закончил играть в 32 года, а сейчас вратари в НХЛ, где игр за сезон в 2 раза больше, играют и в 40 лет, то вряд ли дело только в методике тренировок.
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