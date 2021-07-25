Борис Галкин записал видеообращение против вакцинации от COVID-19

Заслуженный артист РФ Борис Галкин высказался против принудительной вакцинации. Актер также отметил, что от этой меры необходимо оградить детей, напомнив слова писателя Федора Достоевского: «счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребёнка».

«Давайте встанем на защиту наших детей против этого эксперимента. Мы не знаем последствий, и никто не знает последствий от этой вакцины. Я против тех, кто собирается манипулировать сознанием наших граждан, планируя безоблачное будущее в этой стране, как они называют», – сообщил Галкин в своем видеообращении.

Также артист попросил откликнуться тех, кто разделяет эту позицию, так как люди должны «собраться плечом к плечу и противостоять этому всемирному злу, направленному на уничтожение людей и свободы воли человека, живущего в этом мире».