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Актер Борис Галкин попросил оградить от принудительной вакцинации детей

Борис Галкин записал видеообращение против вакцинации от COVID-19

Актер Борис Галкин попросил оградить от принудительной вакцинации детей
фото: n71.ru, видео: egorberoev

Заслуженный артист РФ Борис Галкин высказался против принудительной вакцинации. Актер также отметил, что от этой меры необходимо оградить детей, напомнив слова писателя Федора Достоевского: «счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребёнка».

«Давайте встанем на защиту наших детей против этого эксперимента. Мы не знаем последствий, и никто не знает последствий от этой вакцины. Я против тех, кто собирается манипулировать сознанием наших граждан, планируя безоблачное будущее в этой стране, как они называют», – сообщил Галкин в своем видеообращении.

Также артист попросил откликнуться тех, кто разделяет эту позицию, так как люди должны «собраться плечом к плечу и противостоять этому всемирному злу, направленному на уничтожение людей и свободы воли человека, живущего в этом мире».


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25 июля в 10:27, просмотров: 2562, комментариев: 0
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