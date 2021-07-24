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​Воспитанник сургутского волейбольного клуба обыграл Аргентину в составе сборной РФ

Российские волейболисты победили Аргентину со счетом 3:1

​Воспитанник сургутского волейбольного клуба обыграл Аргентину в составе сборной РФ
фото: РИА Новости

Воспитанник сургутского клуба «Газпром-Югра» Игорь Кобзарь в составе сборной ОКР обыграл аргентинских волейболистов со счетом 3:1, уступив только в первой партии. Российские спортсмены благодаря этой победе смогут попасть в четвертьфинал. Им предстоят игры с волейболистами из Туниса, Бразилии, Франции и США.

Отметим, что Кобзарь был и в олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но в качестве запасного связующего. Это его первая полноценная Олимпиада, где он играет одну из ведущих ролей в команде. На сегодняшний день волейболист является членом клуба «Зенит Санкт-Петербург».


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Сегодня в 15:18, просмотров: 142, комментариев: 0
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