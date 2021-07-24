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Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

Сборная РФ получила серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
фото: vesti.ru

В копилке сборной России появилась первая серебряная медаль. Ее выиграла Анастасия Галашина во время Олимпиады в Токио. Она участвовала в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Об этом пишет РИА Новости.

«Я, конечно же, рада этой награде, – рассказала изданию спортсменка. – Это моя первая Олимпиада, и сразу же я завоевала медаль. При подготовке был достаточно тяжелый цикл, но, кажется, я справилась. На рубеже после заключительного выстрела были смешанные ощущения: и радости, и горечи одновременно. Но в целом я рада и ошибка на последнем выстреле станет мне наукой».


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24 июля в 14:36, просмотров: 1912, комментариев: 0
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