Сборная РФ получила серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

В копилке сборной России появилась первая серебряная медаль. Ее выиграла Анастасия Галашина во время Олимпиады в Токио. Она участвовала в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Об этом пишет РИА Новости.

«Я, конечно же, рада этой награде, – рассказала изданию спортсменка. – Это моя первая Олимпиада, и сразу же я завоевала медаль. При подготовке был достаточно тяжелый цикл, но, кажется, я справилась. На рубеже после заключительного выстрела были смешанные ощущения: и радости, и горечи одновременно. Но в целом я рада и ошибка на последнем выстреле станет мне наукой».