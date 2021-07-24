Для россиян с 9 августа станут возможны перелеты на некоторые зарубежные курорты

С 9 августа Россия возобновляет авиасообщение сразу с тремя странами. Рейсы будут открыты в Бахрейн, Молдавию и Доминикану, а в Египет и Сирию число вылетов увеличится. Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства РФ.

В пресс-релизе также обозначено количество рейсов:

- Бахрейн по маршруту Москва – Манама с частотой два рейса в неделю;

- Доминикана по маршрутам Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю;

- Молдавия по маршруту Москва – Кишинёв с частотой три рейса в неделю;

- увеличение рейсов в Сирию до трех в неделю по маршруту Москва – Дамаск;

- увеличение рейсов в Египет до пяти в неделю по маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эш-Шейх.

«Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки. Оперативный штаб также рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19», – также указано в сообщении.