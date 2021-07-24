16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7663   EUR  86,8451  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Молдавией и Доминиканой

Для россиян с 9 августа станут возможны перелеты на некоторые зарубежные курорты

Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Молдавией и Доминиканой
фото: pixabay.com

С 9 августа Россия возобновляет авиасообщение сразу с тремя странами. Рейсы будут открыты в Бахрейн, Молдавию и Доминикану, а в Египет и Сирию число вылетов увеличится. Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства РФ.

В пресс-релизе также обозначено количество рейсов:

- Бахрейн по маршруту Москва – Манама с частотой два рейса в неделю;

- Доминикана по маршрутам Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю;

- Молдавия по маршруту Москва – Кишинёв с частотой три рейса в неделю;

- увеличение рейсов в Сирию до трех в неделю по маршруту Москва – Дамаск;

- увеличение рейсов в Египет до пяти в неделю по маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эш-Шейх.

«Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки. Оперативный штаб также рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19», – также указано в сообщении.


нравится (0) не нравится (2)
24 июля в 12:49, просмотров: 2022, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. У россиян снижается интерес к Олимпийским играм 1447
  2. В Сургуте вспыхнул внедорожник // ВИДЕО 1361
  3. Синоптики предсказали сильный ветер в понедельник в Сургуте 1352
  4. Два югорчанина скончались от COVID-19 накануне 1226
  5. В 21 муниципалитете Югры выявлены новые случаи заражения COVID-19 1221
  6. ​В Нижневартовске девушка погибла при загадочных обстоятельствах 1057
  7. Девять миллионов выделили на благоустройство газонов в Сургуте 1045
  8. В Сургуте отметили День ВМФ. Как это было? 839
  9. ​Тюмень отказалась от идеологии северного города временщиков в пользу идеологии «это наша земля» 480
  10. ​Из-за спешащего водителя на «Ладе» в ДТП под Нижневартовском пострадали четыре человека 466
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 6598
  2. ​Ханты-Мансийск попал в программу семейных авиабилетов, а Сургут – нет 4497
  3. Омич спалил в Излучинске склад и машину из-за грусти 4495
  4. Сергей Сериков стал новым главным коммунальщиком Нижневартовска 4417
  5. ​Сургутский гигант увлекся вакцинацией 4302
  6. ​Вартовчанка отдала гадалке Анне 300 тысяч рублей, чтобы вернуть любимого, а он не вернулся 4208
  7. Вартовчане избивали знакомого и не выпускали из квартиры, требуя 35 миллионов 4117
  8. В Нижневартовске будут расследовать дело о пожарах в квартале Б 4067
  9. ​Сергей Солод ушел в отпуск, а его «уволили» 3776
  10. Самую длинную «достопримечательность» Сургута делают красивее 3724
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 24979
  2. ​Плывем: как Нижневартовск справляется с сильнейшим летним ливнем // ВИДЕО 10756
  3. ​Под Нефтеюганском рыбак вспомнил молодость и угнал два болотохода 10427
  4. ​Бизнесвумен из Нефтеюганска обвиняют в хищении восьми миллионов из бюджета 9868
  5. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 9515
  6. ​Без масок – особо опасны 9487
  7. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 8860
  8. ​Состояние бодрое, сознание ясное: в Нефтеюганске член партии ЛДПР продолжает голодовку 8515
  9. ​В Нефтеюганске достроят детсад-долгострой, на крыше которого развлекаются дети 7913
  10. ​Срочно! В Югре объявили новые коронавирусные ограничения 7503

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика