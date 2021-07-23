Фудкорты и детские площадки закрывают в тюменских торговых центрах

С 28 июля в Тюменской области вводятся новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Решение принято оперативным штабом, сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

«Мы просим с вниманием отнестись к ситуации. Соблюдайте масочный режим, не посещайте торговые точки с массовым скоплением людей, ограничьте семейные мероприятия. Эти меры и массовая вакцинация позволят нам снизить распространение COVID-19», – подчеркнула она.

Перечень ограничений:

- В торговых центрах будут закрыты фудкорты и детские площадки.

- На работу заведений общепита вводятся ограничения с 24:00 до 6:00. Услуги «на вынос» продолжают предоставляться без ограничений. Проживающие в гостиницах также могут заказать еду в номер.

- Будут ограничены мероприятия, запланированные в День города в закрытых помещениях и на открытых площадках. Все концерты, массовые развлекательные мероприятия переводятся в режим онлайн.

В оперативном штабе просят не забывать, что до 14 августа в регионе продолжает действовать частичное ограничение на оказание плановой медицинской помощи.