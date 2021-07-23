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​Отражено 17 миллионов кибератак на тюменские органы власти

Тюменские эксперты рассказали, что ищут хакеры, атакуя органы власти

​Отражено 17 миллионов кибератак на тюменские органы власти
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области за первые полгода 2021-го выявлено и успешно отражено более 17 миллионов кибератак на исполнительные органы власти.

«Из них больше всего кибер нападений (71%) было на информационные системы, доступ к которым можно получить из сети. Это, например, попытки просканировать открытые порты или получить доступ через сервис к операционной системе или атаки, направленные на отказ в обслуживании, так называемые DDoS-атаки. На атаки через электронную почту приходится 29 процентов. К этой категории относятся спам, вредоносные программы в сообщениях, фишинг, нарушение подлинности отправителя и др. Менее одного процента кибератак совершены на устройства пользователей: попытка перевода на вредоносный сайт, троянцы-загрузчики, программы с рекламой и так далее», - рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Кстати, за такой же период прошлого года выявлено и отражено 34 миллиона атак.

Вопросы, связанные с обеспечением информационной безопасности органов исполнительной власти Тюменской области, регулярно рассматриваются на рабочей группе «Информационная безопасность» комиссии цифрового развития. За реализацию регионального проекта «Информационная безопасность» в Тюменской области отвечает департамент информатизации Тюменской области.


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23 июля в 16:39, просмотров: 226, комментариев: 0
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