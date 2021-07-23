В Тюменской области собирают зерновые и зернобобовые культуры

В Тюменской области началась сборка урожая. В середине недели вышла первая сельскохозяйственная техника вышла на поля Тюменского района. Аграрии собирают зерновые и зернобобовые культуры, а также овощи.

«В передовиках ОАО «Совхоз "Червишевский"», здесь приступили к сбору урожая озимых зерновых культур. Озимая рожь обмолочена на площади более 30 га., валовой сбор составил 55 тонн при урожайности 18,3 ц/га. Всего в области планируется убрать 707,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что больше, чем в 2020 г. на 25 тыс. га», - рассказали в департаменте агропромышленного комплекса региона.

Кроме того, в двух районах убирают овощи открытого грунта. Валовой сбор составил 326 тонн при урожайности 408 ц/га. Общий запланированный объем сбора овощей открытого грунта — 1 194 га.

Продолжается и заготовка кормов: собрано 29,2 тысячи тонн сена и 158,3 тысячи тонн сенажа.