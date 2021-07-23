Скульптура «Маша и медведь на рыбалке» в Когалыме пострадала от вандала

В Когалыме 32-летний мужчина разгромил скульптуру «Маша и медведь на рыбалке» в одном из парков.

О происшествии сообщили в дежурную часть города. Вандала вычислили по камере видеонаблюдения. Он объяснил стражам порядка, что был в плохом настроении.

«Своими действиями молодой человек причинил ущерб на сумму около трех тысяч рублей. В настоящее время отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (Вандализм). Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо арест на срок до трех месяцев», - сообщили в пресс-службе полиции города.

На строгость наказания может повлиять тот факт, что мужчина уже был ранее судим.