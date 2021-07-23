Facebook и Google блокируют материалы о шахматах из-за якобы расистских комментариев

Журналисты издания Wired обратили внимание на типичную проблему нейросетей Googleи Facebook: те не учитывают контекст и банят безобидные комментарии и материалы. Ситуацию проиллюстрировали примером одного из YouTube-каналов, посвященных шахматам, который алгоритмы заблокировали за расизм. «В июне 2020 года под санкции ютуба попал попал Антонио Радич — владелец канала, посвящённого шахматам, с более чем миллионом подписчиков, — пишет TJournal. — Радич в прямом эфире брал интервью у гроссмейстера Хикару Накамуры, когда трансляция внезапно прервалась. Ее удалили, а канал заблокировали за «вредное и опасное содержимое». Бан сняли только через сутки».

Несмотря на то, что представители соцсети не стали комментировать, за что забанили материал, специалисты по нейросетям выдвинули гипотезу, дело именно в расизме. Проведя эксперимент, они удостоверились в своей правоте: нейросети не учитывают контекста высказываний и просто ищут в контенте неподобающие слова и выражения. Так, например, в предложенной фразе «Если белый король перейдёт на G1, это положит конец атаке чёрных» технологии не нашли ничего предосудительного, то фразу «Белые жестоко атакуют черных и топчут их оборону, черный король падет» сочли выражением ненависти с вероятностью 60 процентов: это означает, что в реальности такой комментарий с высокой долей вероятности будет удален, хотя никакого расизма здесь нет: всего лишь шахматы.