Тюменцы через портал госуслуг могут оформить соцвыплаты и компенсации

В 2021 году на портале услуг Тюменской области стали доступны десять новых электронных услуг по социальным выплатам, денежным компенсациям, реабилитации и ИЖС. Удобнее станет предпринимателям, которые смогут онлайн получить такие услуги, как выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, рассмотрение декларации о характеристиках объекта недвижимости, установление и прекращение публичного сервитута в отношении земель, находящихся в Тюменской области и признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

Развития портала ведется в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление». Сейчас жителям региона доступно более 220 государственных и муниципальных услуг, которые можно получить в электронном виде, минуя личное посещение многочисленных инстанций и необходимость предоставления бумажных документов.

«Чтобы подать заявление на получение услуги в электронном виде, необходимо авторизоваться в личном кабинете на региональном портале услуг с помощью учетной записи gosuslugi.ru и нажать кнопку «Получить услугу». Обращаем внимание, что доступ ко всем услугам и возможностям портала возможен только с подтвержденной учетной записью. Проверить статус своей учетной записи можно в личном кабинете. Также через личный кабинет удобно следить за ходом выполнения заявления. Для удобства можно настроить направление уведомлений об изменении статусов заявлений на электронную почту», - напомнили в департаменте информатизации Тюменской области.