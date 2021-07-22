К 2030 году уровень газификации в Тюменской области достигнет почти 100 процентов

Уровень газификации в Тюменской области существенно превышает средний показатель по России. Это констатировал врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин на рабочей встрече с губернатором Александром Моором, передает пресс-служба главы региона.

Главной темой встречи стала реализация масштабной программы социальной газификации, реализуемой в стране по поручению президента России Владимира Путина.

«Глава государства поставил перед органами власти задачу о бесплатном подведении газа до границ земельных участков граждан. Уровень газификации в Тюменской области существенно превышает средний показатель по России», – отметил Дмитрий Кобылкин.

В Тюменской области с 2019 года работа по газификации населенных пунктов ведется в рамках четырехстороннего регуляторного контракта между региональным правительством, Федеральной антимонопольной службой и ресурсоснабжающими компаниями. Это позволило дополнительно получить на газификацию 1,35 млрд рублей без увеличения тарифов на транспортировку газа. Также использование ресурсного метода ценообразования позволило в 2,5 раза сократить затраты на строительство газопроводов.

«В соответствии с поручением президента России мы планируем довести уровень газификации с 96,9 процента в настоящее время до 98 процентов к 2024 году и 99,6 процента – к 2030 году», – подчеркнул Александр Моор.

С 2021 по 2023 годы в запланировано построить 808,7 км газовых сетей в регионе. Это позволит обеспечить газом более 21 тыс. 334 домовладений.