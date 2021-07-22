В коррекционных школах Тюменской области обновляют инфраструктуру

Школа № 77 города Тюмени для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и коррекционная школа № 3 города Ишима присоединились к федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование». Он направлен на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

«Цель проекта — обновление инфраструктуры образовательных учреждений, приобретение нового современного оборудования для предмета «Технология», коррекционных занятий и дополнительного образования детей. Благодаря этому в тюменской школе № 77 будут открыты новые направления: гончарная мастерская, картонажное дело, мастерская декоративно-прикладного искусства. В школе № 3 города Ишима откроются агрокласс и кабинет социально-бытовой ориентировки. В образовательных организациях будут обновлены учебные кабинеты, кабинеты психолога и дефектолога», - рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

Сейчас педагоги проходят повышение квалификации по новым направлениям, обновляется содержание коррекционно-развивающих курсов, программ профориентации детей.