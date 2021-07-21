В Тюменской области частично приостановлена плановая медпомощь. Почему?

В Тюменской области частично приостановлено оказание плановой и профилактической медицинской помощи. Такое решение принял оперативный штаб региона.

«Сегодня мы вынуждены переформатировать весь кадровый потенциал на обеспечение приоритетных направлений: моногоспитали, вакцинальные бригады, а также бригады скорой и неотложной помощи, которые работают в круглосуточном режиме. В связи с этим оперштаб решил частично приостановить оказание плановой и профилактической медпомощи», – объяснила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

При этом плановую медпомощь могут получать жители региона, которые прошли полный курс вакцинации или переболели коронавирусом менее чем полгода назад. Остальные жители региона при необходимости могут позвонить в поликлинику, посоветоваться со своим врачом. Бригады скорой и неотложной помощи выезжают на вызовы в экстренных случаях, когда есть прямая угроза жизни человека или когда нет прямой угрозы жизни пациента, но требуется быстрая реакция медиков.

Сегодня в регионе развернуто 16 моногоспиталей, в них создано более 2 800 мест, они заняты уже почти на 90 процентов.