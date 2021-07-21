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​В Тюменской области работа по борьбе с бедностью станет эффективнее

Александр Моор поручил эффективнее снижать долю бедного населения

​В Тюменской области работа по борьбе с бедностью станет эффективнее
Фото: admtyumen.ru

Губернатора Тюменской области Александр Моор назвал приоритетными для региональных и муниципальных властей вопросы занятости и развития регионального рынка труда, уровня доходов населения.

«В каждом городе и районе есть свои ресурсы, которые можно и нужно использовать для снижения доли населения с низкими доходами», – напомнил глава региона на заседании координационного совета по реализации мероприятий, направленных на снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

По поручению губернатора в регионе проведена отработка механизмов и подходов к повышению эффективности работы по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Ялуторовск и Абатский район выбраны пилотными площадками. Главные задачи в работе – индивидуальный подход к решению проблем и трудоустройство малоимущих. Еще одна мера повышения доходов населения – поддержка самозанятых граждан и субъектов предпринимательства.

«Снижение бедности – это, на мой взгляд, самый главный интегральный показатель деятельности власти. И это показатель работы всех департаментов региона: соцзащиты, экономики, финансов, инвестиционного блока, а также и муниципалитетов. У каждого в своей части. Потому что если инвестиционные проекты, миллиарды валового регионального оборота, новые рабочие места не трансформируются в конечном итоге в рост доходов наших граждан и снижение количества бедных, то все это просто работа ради работы. Объективные показатели должны свидетельствовать о том, что наши граждане получают больше доходов, и темпы их выше, чем инфляция», – подчеркнул, подводя итоги заседания, губернатор Александр Моор.

Стоит отметить, что по сравнению с 2019 годом среднедушевые денежные доходы населения в номинальном выражении выросли на 0,5 процента, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличилась на 3,8 процента.


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21 июля в 16:31, просмотров: 44, комментариев: 0
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