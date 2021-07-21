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​Тюменские аграрии начали собирать урожай

Ранние сорта капусты и свеклы собирают в Тюменской области

​Тюменские аграрии начали собирать урожай
Фото: admtyumen.ru

Сельскохозяйственные производители Тюменской области начали собирать первый урожай – созрели ранние сорта капусты и свеклы. А это значит, что тюменцы уже совсем скоро смогут приобрести к столу свежие овощи нового урожая от местных производителей.

«Аграрии из хозяйств ООО КХ «Александр» и КФХ «Рассвет» уже собрали 5 га ранних овощных культур. Валовой сбор составил 211 т. Таким образом, несмотря на жаркие весну и лето, урожайность на хорошем уровне - 422 ц/га. Из них с 3 га собрано 116 т. капусты (урожайность 386 ц/га). Такой результат дала посадка капусты сортов Парел, Нахаленок, Тиара, Фаррао. Вес одного качана от 1-2 кг. Также с 2 га собрано 95 тонн свеклы. Урожайность этого корнеплода - 475 ц/га. В хозяйствах в настоящее время собирают свеклу сорта Водан, вес одного корнеплода в среднем 200 гр», - рассказали в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.

Вся собранная продукция пойдет на реализацию.


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21 июля в 11:18, просмотров: 68, комментариев: 0
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