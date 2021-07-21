Акционеры Utair 22 июля примут решении о выпуске дополнительных акций на 13,6 млрд рублей

В четверг, 22 июля, состоится внеочередное собрание акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Главным вопросом повестки станет увеличение уставного капитала компании за счет размещения дополнительных обыкновенных акций.

Как следует из информации, размещенной на сайте компании, планируется довыпустить почти 4,2 млрд ценных бумаг по цене 3,25 рубля. Таким образом, уставной капитал компании увеличится на 13,6 млрд рублей. Допэмиссия будет размещена в пользу кредиторов компании: АО «АК-Инвест», ООО «Нефть-консалтинг» и АО «Ютэйр-Инжиниринг».

Собрание состоится в форме заочного голосования.

О том, что Utair планирует конвертировать долги в акции стало известно в начале июня. Ожидается, что это существенно снизит долговую нагрузку, а также улучшит кредитные и финансовые метрики компании. Обязательства перед остальными кредиторами останутся в долговой форме, но условия по ним будут изменены.