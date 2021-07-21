Содержание чиновников ХМАО подорожало на 30 процентов за шесть лет

В 2020 году расходы на чиновников в Югре превысили 6,9 миллиарда рублей. Данные департамента финансов округа публикует Znak.com.

В прошлом году в регионе числилось 3 489 чиновников. «Обычно такой отчет содержит сведения о выплате зарплаты, включая и другие различные финансовые поощрения. Если разделить эту сумму на количество человек, то на каждого придется почти 2 млн рублей в год, или примерно по 166 тыс. рублей в месяц», - отмечает корреспондент интернет-газеты.

С 2015 года расходы на госорганы выросли на 27 процентов, или почти 1,5 млрд рублей. При этом численность почти не изменилась.

В Сургуте, по данным за прошлый год, числилось 828 работников органов местного самоуправления. За полгода на их денежное содержание было направлено 557,8 млн рублей.