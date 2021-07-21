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Казанского стрелка признали невменяемым

СМИ: Ильназа Галявиева признали невменяемым в момент стрельбы в гимназии

Казанского стрелка признали невменяемым
фото: РИА «Новости»

Казанского стрелка Ильназа Галявиева признали невменяемым в момент инцидента. Информацию об этом предоставила «Газета ОНК» – официальный орган Общественных наблюдательных комиссий.

«По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств», – указано в публикации.

По сообщениям РИА «Новости», если бы экспертиза признала молодого человека вменяемым, ему бы грозило пожизненное заключение.

Напомним, что Галявиева обвиняют в убийстве семерых школьников и двух педагогов. Трагедия произошла 11 мая в гимназии №175: 19-летний парень устроил взрыв и начал стрельбу. Во время инцидента также пострадало 24 человека.


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Сегодня в 14:18, просмотров: 281, комментариев: 0
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