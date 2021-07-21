Руслан Проводников проведет первый за пять лет бой

Югорский боксер Руслан Проводников возвращается на ринг через пять лет после последнего боя. На турнире Open FC состоится поединок Сибирского Рокки и бывшего претендента на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинова.

Анонс размещен в официальных соцсетях депутата думы Югры и в аккаунте Open FC. «В это трудно поверить, но это факт. Руслан VS Али 23 июля. Подробности – в субботу эксклюзивно на ютюб-канале», - говорится в посте.

37-летний чемпион мира по версии WBO (2013—2014) Руслан Проводников провел за профессиональную карьеру провел 30 боев и одержал 25 побед. В 2016 году он встретился на ринге с Джоном Молине. Сибирский Рокки потерпел поражение. После этого он был сосредоточен на депутатской работе.

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