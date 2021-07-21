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​В Мегионе госслужащая за взятку разрешила ввести в эксплуатацию недостроенные дома

Под суд пойдет чиновница, давшая разрешение на ввод недостроенных домов для сирот в Мегионе

​В Мегионе госслужащая за взятку разрешила ввести в эксплуатацию недостроенные дома

Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора Мегионского отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры. Женщину обвиняют в служебном подлоге, злоупотреблении полномочиями, получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2019 году чиновница, получив взятку от своего знакомого застройщика, разрешила ввести в эксплуатацию дома в пятом микрорайоне Мегиона и на улице Ленина поселка Высокий. При этом четыре многоквартирных дома, предназначенные, в том числе и для заселения детей-сирот, были не достроены.

За услугу женщина получила деньги и услуги имущественного характера на 2,3 млн рублей.

«На имущество обвиняемой в виде двух автомобилей общей стоимостью более 2 миллионов 400 тысяч рублей, наложен арест. Обвиняемая вину не признала, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Застройщику, давшему взятку, также грозит уголовное наказание.


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Сегодня в 11:34, просмотров: 290, комментариев: 0
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