Экстракт полыни эффективен против коронавируса непосредственно после заражения. К таким выводам пришли ученые из Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии. Выводы исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Исследование проводилось на человеческих клетках с использованием немецкого и датского штаммов ковида.

«Ученые решили выяснить, насколько эффективны против коронавируса могут быть артемизинин, его производные артесунат и артеметер, а также экстракт Artemisia annua — полыни однолетней. Артемизинин используют для лечения малярии и ряда других вирусных инфекций. Результаты испытаний показали, что все четыре соединения успешно подавляют коронавирус», - передает РБК.

Полынь считается сорняком и имеет широкий ареал обитания. Она произрастает на всей территории Югры. Настойка полыни на «ЯндексМаркете» стоит от 54 рублей.