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​В нижнетавдинскую больницу в рамках нацпроекта поступил новый маммограф

Жительницы Нижнетавдинского района смогут обследоваться на цифровом маммографе

​В нижнетавдинскую больницу в рамках нацпроекта поступил новый маммограф
Фото: admtyumen.ru

В областную больницу №15 в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступил новый цифровой маммограф. Это позволит быстрее и точнее диагностировать жительниц Нижнетавдинского района.

«Напомним, что женщины от 40 до 50 лет должны проходить маммографию не реже одного раза в два года. Женщины старше 50 лет – ежегодно, как и те, кто имеет некоторые хронические заболевания. Цифровой маммограф позволяет медикам Нижней Тавды обмениваться данными с коллегами по всей области. Результаты маммографии будут вноситься в единую базу и ознакомиться с ними сможет хоть лечащий терапевт из ОБ №15, хоть хирург или онколог из Тюмени», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что с недавних пор в областной больнице Нижнетавдинского района работают два врача-рентгенолога, что также увеличивает доступность обследований. В район из Тобольска переехала семья медиков. Приезжим специалистам предоставлено жилье.


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20 июля в 09:11, просмотров: 100, комментариев: 0
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