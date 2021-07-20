Жительницы Нижнетавдинского района смогут обследоваться на цифровом маммографе

В областную больницу №15 в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступил новый цифровой маммограф. Это позволит быстрее и точнее диагностировать жительниц Нижнетавдинского района.

«Напомним, что женщины от 40 до 50 лет должны проходить маммографию не реже одного раза в два года. Женщины старше 50 лет – ежегодно, как и те, кто имеет некоторые хронические заболевания. Цифровой маммограф позволяет медикам Нижней Тавды обмениваться данными с коллегами по всей области. Результаты маммографии будут вноситься в единую базу и ознакомиться с ними сможет хоть лечащий терапевт из ОБ №15, хоть хирург или онколог из Тюмени», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что с недавних пор в областной больнице Нижнетавдинского района работают два врача-рентгенолога, что также увеличивает доступность обследований. В район из Тобольска переехала семья медиков. Приезжим специалистам предоставлено жилье.