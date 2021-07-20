Через программу реновации в Тюменской области прошли 64 объекта недвижимости

Более 40 млн рублей получил бюджет Тюменской области от продажи объектов госсобственности в рамках региональной программы реновации. Она проводилась по поручению президента РФ для сокращения дефицита бюджетов. Об этом рассказал заместитель губернатора, директор регионального департамента имущественных отношений Андрей Киселев на онлайн-заседании президиума правительства региона.

«Мы предложили потенциальным инвесторам различные варианты использования объектов для создания и развития бизнеса, в том числе льготную аренду – рубль за квадратный метр на период восстановления и капремонта объекта с возможностью последующего выкупа или продолжения аренды по рыночной цене», – рассказал цитирует Киселева пресс-служба главы региона.

В результате через проект прошли 64 объекта недвижимости, что сократило расходы областного бюджета на содержание объектов реновации более чем в два раза – с 8 млн рублей в 2018 году до 3,7 млн рублей в текущем году. Кроме того, региональный бюджет получил дополнительные доходы от продажи таких объектов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что расходование бюджетных средств на проведение капитального ремонта или реконструкцию неликвидных объектов экономически не эффективно: «Инвесторы вовлекают такие объекты в экономический оборот, дают им новую жизнь, а взамен получают особые льготные условия для развития бизнеса. Таким образом, региональный проект реновации госимущества стал значимым фактором улучшения делового климата и повышения инвестиционной привлекательности Тюменской области. Считаю, что начатую в 2018 году работу необходимо продолжить, с обязательным вовлечением органов местного самоуправления».

Более подробную информацию о возможностях использования объектов госсобственности инвесторы могут получить на специально созданном интернет-ресурсе renovation.72to.ru.