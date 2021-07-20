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​«Сказание о Тюмени»: гиды 55+ приготовили для горожан и туристов театрализованное представление

Гиды 55+ расскажут историю Тюмени в театрализованном представлении

​«Сказание о Тюмени»: гиды 55+ приготовили для горожан и туристов театрализованное представление
Фото: admtyumen.ru

Волонтеры социокультурного проекта «Гиды 55+» приготовили для жителей областной столицы яркую сценическую театрализованную программу «Сказание о Тюмени». Разные эпохи развития и существования города будут олицетворять главные герои.

«Постановка пройдет 22 июля в 11.30 во дворе музея-усадьбы им. Колокольниковых по адресу: улица Республики, 18. Добраться до комплекса можно на маршрутках № 30, № 17, остановка «Площадь Борцов Революции». Активисты 55+ приглашают всех желающих посетить самый народный литературно-театральный перфоманс. Зрители смогут не только узнать, как появилась областная столица и сколько образов она сменила с течением времени, но и познакомиться с такими самобытными героями, как Матушка-Тура, Дочь-Тюмень и другими не менее интересными персонажами», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Напомним, проект «Гиды 55+» организован благотворительным фондом «Старшее поколение» и региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений развития активного долголетия и повышения качества жизни.

В связи с пандемией организаторы просят остаться дома и не рисковать здоровьем граждан старше 65 лет.


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20 июля в 12:43, просмотров: 151, комментариев: 0
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