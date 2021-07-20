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​Министр здравоохранения Михаил Мурашко лично ответит на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса

Общество «Знание» проведет эфир с министром здравоохранения Михаилом Мурашко на тему вакцинации

​Министр здравоохранения Михаил Мурашко лично ответит на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса
Фото covid.znanierussia.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко завтра, 21 июля, в прямом эфире будет отвечать на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса. Это будет один из элементов просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» от общества «Знание» и всероссийской акции #МыВместе. Вопросы к главному куратору медицины в стране можно отправлять через форму на сайте https://covid.znanierussia.ru. Наиболее популярные попадут в прямой эфир, который начнется в 16.00 по московскому времени. Смотреть его также можно будет в группе общества «Знание» ВКонтакте.

Проект «Разберемся в вакцинах вместе» призван развеять мифы и дать конкретные инструкции по вакцинированию в любом из регионов России. В рамках этой серии мероприятий проходят эфиры с руководителями госструктур, а также медицинскими и учеными специалистами, которые рассказывают о вакцинации и отвечают на вопросы зрителей. На том же сайте вы можете увидеть расписание прямых эфиров. Позже по итогам просветительских мероприятий планируется выпустить буклеты с информацией о прививках от коронавируса для распространения по всей стране в МФЦ, высших учебных заведениях, аптеках и поликлиниках.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 133, комментариев: 0
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