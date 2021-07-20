Сургутская ТИК прекратила прием документов в Тюменскую областную думу

Сургутская территориальная избирательная комиссия завершила прием документов от кандидатов в депутаты Тюменскую областной думы. Как рассказала председатель ТИК Светлана Гаранина, претендентов выдвинули партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», ЛДПР. Самое большое число участников в этот раз – члены партии КПРФ. Всего по каждому из одномандатных округов были выдвинуты четыре кандидата. Их зарегистрируют, когда избирательная комиссия проведет проверку документов.

В думу города Сургут прием документов только стартовал: он закончится 4 августа. Уже выдвинуты 22 кандидата. Из них пять — самовыдвиженцы, остальные — из партии «Единая Россия».

А в думу ХМАО документы получили пока только от одного кандидата. Им стал Роман Гусейнов, генеральный директор ООО «КубаньВино».