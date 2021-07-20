Мусульмане Югры отмечают Курбан-байрам с соблюдением мер ковид-безопасности

Мусульмане всего мира сегодня отмечают один из важнейших праздников в исламе – Курбан-байрам. В Югре из-за непростой ситуации с распространением коронавирусной инфекции в этот день отменены массовые религиозные мероприятия.

Накануне глава Духовного управления мусульман Югры, муфтий округа Тагир хазрат Саматов поздравил верующих с праздником и призвал их совершить молитвы в своих домах.

«Я обращаюсь ко всем правоверным мусульманам с просьбой оставаться дома для сохранения здоровья себя и своей семьи. Как говорит Всевышний в Коране, мы должны сохранить себя, своих близких и свое общество, поэтому должны соблюсти эти меры предосторожности. Никакого греха в этом нет. Мы молимся, чтобы в следующие года Всевышний дал нам возможность встретить праздник Рамазан-Байрам, Курбан-байрам с прихожанами», - приводит слова муфтия портал правительства региона «Новости Югры».

Мусульмане Сургута к призыву прислушались: горожане отмечают, что у мечети сегодня тихо, что непривычно для великого праздника.

В прошлом году мусульмане также отмечали главные праздники, соблюдая меры профилактики распространения ковида.

О том, что в Югре отменены массовые мероприятия на Курбан-Байрам, стало известно неделю назад. «В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Духовное управление мусульман автономного округа приняло решение об отмене проведения религиозных обрядов, жертвоприношений, праздничной молитвы на территории религиозных культовых объектов и прилегающих территорий, в общественных местах», — сообщила губернатор Наталья Комарова.